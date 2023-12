Kriminalität im Kreis Viersen Polizei warnt vor Einbrüchen an Weihnachten

In der Vergangenheit kam es im Kreisgebiet immer wieder zu Einbrüchen an den Weihnachtstagen. In Willich-Neersen beispielsweise drangen Unbekannte im vergangenen Jahr zwischen Freitag, 23. Dezember, und dem ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, über die rückwärtige Terrassentür in ein Reihenhaus an der Schwalbenstraße ein. In St. Tönis gab es an Heiligabend einen Einbruch an der Krefelder Straße: Dort hebelten Einbrecher zwischen 18 und 22 Uhr die Terrassentür der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf, durchsuchte die Räume und stahlen Geld. In Viersen-Süchteln hebelten Unbekannte am ersten Weihnachtstag zwischen 14 und 23 Uhr die Haustür eines Reihenhauses an der Weberstraße auf und stahlen neben mehreren tausend Euro auch eine Nintendo Switch Spielekonsole.