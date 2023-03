5. Covestro-Schwimmfest So einen Pokal gab es beim SV Bayer Uerdingen 08 noch nie

Der Aquadome am Waldsee wird am Wochenende wieder zum Mekka der Leistungsschwimmer. Denn am Samstag und Sonntag findet das 5. Covestro-Schwimmfest im Krefelder Stadtteil Uerdingen statt. Bei Deutschlands größtem Schwimmverein steigen dann 441 Mädchen und Jungen aus 20 Vereinen ins Wasser. Es ist einer der wichtigsten Schwimmwettkämpfe am Niederrhein.