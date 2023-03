Weltmusik mit Rodjenice Alte Lieder in neuem Gewand in der Kempener Paterskirche

Im Rahmen der Konzertreihe „Klangkosmos Weltmusik in NRW“ gaben Mirjana Raić Tepić, Katarina Petrić und Katarina Nikolić traditio­nelles Liedgut aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien zum Bes­ten. Die Zuhörer, die am Mittwoch­abend den Weg in die Paterskirche gefunden hatten, wurden dabei in eine magische Welt des slawischen Gesangs entführt. Der innovative Ansatz des 2009 ge­gründeten und nach Göttinnen aus der slawischen Mythologie benann­ten Trios, das bereits zwei Alben veröffentlicht hat, besteht in einer modernen, dezidiert weiblichen Neu­interpretation volkstümlicher Musik. So hinterfragte „Rodjenice“ mit dem Titel „Male Voices“ („Männliche Stimmen“), unter dem es 2021 drei audiovisuelle Aufnah­men als Beitrag für das serbische Novi Sad als Europäische Kultur­hauptstadt des Jahres einspielte, tra­ditionelle Geschlechtervorstellun­gen.