Landesregierung soll aufklären Nina-Fehlalarm in Neuss sorgt für kritische Nachfragen

Weil der Kreis jedoch einräumte, dass es aufgrund einer Vielzahl von Infektionskrankheiten zu erheblichen Belastungen in den Krankenhäusern des Kreises – insbesondere im Lukaskrankenhaus und dem Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss sowie im Rheinland Klinikum in Dormagen und im Rheinland Klinikum in Grevenbroich – gekommen war, verlangt die SPD-Landtagsfraktion nun weitergehende Informationen vom Land.