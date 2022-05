Landtagswahl 2022 : So hat der Kreis Mettmann gewählt

Die Christdemokraten verteidigen ihre Direktmandate in allen vier Wahlkreisen. Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU vorne. Sie und die Grünen sind in unserer Region die großen Gewinner.

„Wir haben in NRW vor Ort gute Politik gemacht“, sagt Claudia Schlottmann über den Sieg der CDU in NRW. Glaubt man ihren Parteifreunden, so hat sie selbst ein großen Teil dazu beigetragen, hat sich um Vereine gekümmert und war da, wo sie gebraucht wurde. Zu den Kommunen hat sie den Kontakt gehalten, hilfreiche Hinweise gegeben, wenn Förderprojekte vom Land aufgelegt worden sind, die eine Stadt in ihrem Wahlkreisnutzen konnte.