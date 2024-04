Girls‘ Day bei der Bundeswehr Waldkaserne öffnet ihre Pforten für Schülerinnen

Der Girls‘ Day wird in Hilden durchgeführt durch das hier stationierte Feldjägerregiment 2 unter Beteiligung des Karrierecenters der Bundeswehr. Rund 50 Soldatinnen und Soldaten sind an der Gestaltung des Tages beteiligt. Abgesehen von der soldatischen Grundausbildung, zu der auch das „Leben im Felde“ gehört, erfahren die Schülerinnen hier also einiges über diese Truppe, die so etwas wie die „Polizei für Soldaten“ ist. So jedenfalls hat ihnen Stabsfeldwebel Emants-Gast zu Beginn der Veranstaltung die Aufgabe der Feldjäger umrissen.