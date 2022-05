Landtagswahl in Hilden und Haan : Das müssen Sie zur Landtagswahl wissen

In Hilden und Haan sowie in allen anderen Städten in NRW wird am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Landtags in Düsseldorf abgestimmt. Foto: Tobias Dupke

Am Sonntag stimmt NRW über einen neuen Landtag ab. In Hilden verläuft die Grenze zwischen den Wahlkreisen Mettmann I & II, Haan gehört komplett zu Mettmann II. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Wahl für Sie zusammengestellt.

Wann und wo kann ich wählen? Die Wahllokale öffnen am Sonntag um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Wo das zuständige Lokal liegt, steht in der Wahlbenachrichtigung. Wer diese verloren hat, kann trotzdem wählen gehen: Das zuständige Wahllokal kann im Internet ermittelt werden (über die Internetseiten der Städte), für die Stimmabgabe muss der Personalausweis oder der Reisepass vorgelegt werden.

Wer darf wählen? Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens dem 29. April 2022 in Nordrhein-Westfalen ihren Hauptwohnsitz haben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und nicht durch Richterspruch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Insgesamt 42.022 Hildener und 23.354 Haaner sind aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Bis Anfang der Woche hatten in Hilden bereits 11.080 Bürger per Briefwahl gewählt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Seitens des Wahlamtes der Stadt Haan wurden bis Wochenbeginn 6507 Wahlscheine erteilt.

Was passiert, wenn ich plötzlich krank werde und nicht mehr mobil bin? Unterlagen für die Briefwahl können in Ausnahmefällen am Wahlsonntag bis 15 Uhr schriftlich beantragt und in den Rathäusern von einem Bevollmächtigten abgeholt werden. Der Wahlschein wiederum muss bis 18 Uhr zurückgebracht werden. Die Rathäuser sind in beiden Städten den ganzen Tag geöffnet und die Mitarbeiter im Wahlamt außerdem telefonisch erreichbar. Haan: 02129 911-161 oder 911-171. Hilden 02103 72-1234.

Welche Direktkandidaten kann ich wählen? Im Wahlkreis Mettmann I (Langenfeld, Monheim und Teile von Hilden) stehen als Direktkandidaten die vor fünf Jahren gewählte Claudia Schlottmann (CDU) und ihre Herausforderer Marc Nasemann (SPD), Mirko Bange (FDP), Patrick Heinz (AfD), Siedi Sera (Grüne), Mehmet Sencan (Die Linke) und Markus Montkowski (Volt). Im Wahlkreis Mettmann II (Hilden-Nord/-Ost, Haan, Erkrath, Teile von Mettmann) hat vor fünf Jahren Christian Untrieser (CDU) gewonnen und tritt auch in diesem Jahr wieder an. Seine Kontrahenten sind Matthias Stascheit (SPD), Dirk Wedel (FDP), Andreas Nixdorf (AfD), Ina Besche-Krastl (Grüne), Natalie Meisen (Die Linke) und Thorsten Klimczak (parteilos).

Wie wurde vor fünf Jahren gewählt? Die CDU holte 2017 beide Wahlkreise von der SPD zurück. Christian Untrieser (39,0%) zog an Manfred Krick (SPD, 31,6%) vorbei, Claudia Schlottmann (42,9%) setzt sich gegen den Sozialdemokraten Jens Geyer (31,2%) durch. Beide SPD-Kandidaten schieden dadurch aus dem Landtag aus. Im Wahlkreis Mettmann I lag die CDU mit 35,5% vor der SPD (27,5%) und der FDP (15,2%). Die AfD bekam 7,6% der Stimmen, die Grünen holten 5,6%, die Linke 4,0%. Wahlbeteiligung;: 67,9%. Im Wahlkreis Mettmann II sah die Stimmenverteilung so aus: CDU 33,5%, SPD 28,0%, FDP 16,2%, AfD 7,8%, Grüne 6,3%, Linke 4,1%. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 69,0%.