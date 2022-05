Hilden : Moorschnucken in der Hildener Heide

Hilden Um Konflikte zu vermeiden, werden ab Sonntag Wege zeitweise gesperrt. Wer einen Einblick in die Arbeit einer Schäferin erhalten möchte, kann am Freitag, 20. Mai, um 15 Uhr zum Jaberg kommen.

Rund eine Woche lang wird sich ab Sonntag, 15. Mai, eine Herde Moorschnucken in der Hildener Heide an Sträuchern, Kräutern und jungen Trieben der Moor- und Heidelandschaft satt fressen. So betreibt sie ganz nebenbei wertvolle Landschaftspflege. Durch das trockene Frühjahr ist der Aufwuchs von jungen Birken, Besenheide und Pfeifengras geringer als im Vorjahr. Wenn die Heideflächen abgeweidet sind, zieht die Herde weiter in die Ohligser Heide.