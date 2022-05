Neue Ausstellung öffnet Sonntag in Hilden : Kreatives Befassen mit sich und der Welt

Stephanie Abben bereitete am Donnerstag im Gewerbepark Süd ihre Ausstellung vor. Titel der aufwendigen Werkschau: „The World is Yours“. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Gewerbepark Süd wird am Sonntag die Ausstellung „The World is Yours“ eröffnet. Die Karlsruher Künstlerin Stephanie Abben präsentiert in Hilden sechs Wochen lang ihre bislang multimedialste Werkschau.

Farbintensiv, anrührend und doch auf den ersten Blick irritierend wirken die großformatigen malerischen Bildcollagen, die den Blick der Besucher des Kunstraums Gewerbepark-Süd anziehen. Ein wenig surreal scheinen sie, die zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion schwebenden Räume, die die Karlsruher Künstlerin Stephanie Abben hier mit Pinsel und Farbe, aber auch kleinformatig mit Fotografien geschaffen hat.

Es begegnen dem Betrachter Orte, die er nicht verorten kann, kombiniert mit Gegenständen des täglichen Lebens, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ein Kronleuchter quillt förmlich aus der glaslosen Fensteröffnung einer halb zerfallenen Holzhütte, die im Wasser steht. Es sind Fragmente, die die Künstlerin kombiniert und die deutlich machen, wie wir die Welt erleben – nämlich nur ausschnitthaft. Stephanie Abben setzt sich in ihren Arbeiten mit den Facetten auseinander, die den Menschen ausmachen. „All die Kuriositäten, die Details, die so mit aufgewertet werden“, sagt sie. „Alles ist ein Teil des Kosmos, in dem man sich auslebt.“

Info Details zur neuen Ausstellung Dauer Die Ausstellung „The World is Yours“ von Stephanie Abben ist vom 15. Mai bis 26. Juni im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstr. 64, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 16 Uhr. Die Eröffnung findet am 15. Mai um 11 Uhr statt. Angebot Am 9. Juni gibt es um 19 Uhr eine Führung mit Dr. Sandra Abend.

Ihre Ausstellung trägt den Titel „The World is Yours“ und lädt den Betrachter ein, sich mit sich selbst und seiner Umwelt auseinanderzusetzen. „Meine Arbeiten erzählen keine Geschichte“, erklärt Stephanie Abben. „Sie sind leer. Der Betrachter ist derjenige, der den Raum füllt.“ Hierfür nutzt die Künstlerin auch archetypische Motive, wie die Matratze, die an einem Sandstrand auftaucht, oder den Wohnwagen.

„Es sind Spuren der menschlichen Existenz“, sagt Sandra Abend vom Kulturamt Hilden. „Die Bilder sind ein Schlüssel zur Welt. Die Besucher müssen sich durch die Bilder hindurch balancieren.“ Die Ausstellung „The World is Yours“ ist die multimedialste Ausstellung, die Stephanie Abben je gezeigt hat, denn sie vereint nicht nur Gemälde, Fotografien, Texte und Objekte, sondern sie öffnet den Blick auf den Arbeitsprozess der Künstlerin.

„Ich wollte den ganzheitlichen Aspekt meiner Arbeit zeigen“, verrät Stephanie Abben. Dabei kehrt sie die Wertigkeit um. Skizzen, die eigentlich zur Bildentstehung beitragen, treten nun in den Vordergrund. Stephanie Abben hat ursprünglich mit Textarbeiten begonnen. So sind auch in ihrer aktuellen Ausstellung welche zu sehen. Auf einem raumhohen Banner sind Fragen zu elementaren Themen und Antworten zu lesen. „Was bewegt mich jetzt? … Spiritualität statt Eintönigkeit … Prozess statt Planen … Liebe statt Angst!“ Die Transformation, durch die die Gesellschaft während der Pandemie gegangen ist, spiegelt die Künstlerin anhand einer Litfaßsäule, die selbst zur Collage wird. Es sind Fotos von unvollendeten Arbeiten in Schichten, die jedoch stellenweise wieder abgelöst wurden. „Ich dekonstruiere meine künstlerische Arbeit“, erklärt die Künstlerin Abben.