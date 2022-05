„Foodies Day“ auf dem Ellen-Wiederhold-Platz : So lecker ist der Feierabendmarkt in Hilden

So lecker ist der Feierabendmarkt in Hilden

Hilden Ein außergewöhnliches Angebot an Speisen und Getränken sorgt für Abwechslung auf dem ersten Feierabendmarkt Hildens hinter dem Rathaus. Auf dem Ellen-Wiederhold-Platz sollen bis Oktober noch weitere Märkte stattfinden.

Burger, Chili, Churros, Knödel, Pizza, Philly-Cheesesteak, Wildschweinbratwurst: Um 11 Uhr eröffnete an diesem Freitag, 13. Mai, der erste Feierabendmarkt in Hilden auf dem Ellen-Wiederhold-Platz in Hilden. Und schon kurze Zeit später bestellten die ersten Kunden ihre Speisen, um sie in der Mittagspause bei Sonnenschein zu genießen.