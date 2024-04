Unfall in Hilden Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Autotür

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag des 23. April auf der Hagdornstraße in Hilden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 82-jähriger Erkrather seinen Mercedes-Benz dort gerade geparkt und die Autotür geöffnet, als es zur Kollision mit der Pedelec-Fahrerin kam. Der Mann habe laut eigener Aussage nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet, teilte die Polizei mit. Die 61 Jahre alte Hildenerin sei zu Fall gekommen und schwer verletzt worden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.