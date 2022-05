Meerbusch : Bürger wählen am Sonntag Politiker für den Landtag

Meerbusch Briefwahlunterlagen können am Wahlsonntag bis 18 Uhr im Mataré-Gymnasium abgegeben werden. Dann schließen auch die Wahllokale. Erste Hochrechnungen werden ab 18.30 Uhr erwartet.

(stz) Am morgigen Sonntag wählen die Bürger den 18. Landtag in Nordrhein-Westfalen. In Meerbusch sind dazu 41.400 Personen aufgerufen. Davon haben bereits 13.000 die Wahl per Brief beantragt. Sie können am Wahlsonntag ihre ausgefüllten Wahlunterlagen bis zur letzten Leerung um 15 Uhr in einen der städtischen Briefkästen einwerfen: Diese befinden sich am Dr.-Franz-Schütz-Platz, Dorfstraße 20, Neusser Feldweg 4, Bommershöfer Weg 2-8 oder an der Wittenberger Straße 21. Danach können Wahlbriefe nur noch bis 18 Uhr im Briefwahlzentrum im Mataré-Gymnasium an der Niederdonker Straße 32 in Büderich abgegeben werden.