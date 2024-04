Flüchtlinge an der Hofstraße in Hilden Allianz fordert schnellen Baustart der Unterkunft

Die Entscheidung ist gefallen, die Flüchtlingsunterkunft an der Hofstraße im Hildener Süden wird gebaut. Das hat der Stadtrat in der vergangenen Woche noch einmal bestätigt, indem er einen Bürgerantrag gegen den Bau abgelehnt hat. „Trotzdem scheint die Diskussionsphase noch nicht abgeschlossen zu sein. Einige Beteiligte fordern nach wie vor eine Suche nach Alternativen“, erklärt die Allianz für Hilden. Allerdings dränge so langsam die Zeit, „denn der Strom an Geflüchteten wird nicht weniger werden“.