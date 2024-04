Bauhof reinigte künstliche Gewässer Vor allem Laub und Brotreste liegen auf dem Grund

Die Reinigung der Teiche ist jedes Jahr für April vorgesehen. Dass hier Vögel brüten, sei eher eine Ausnahme, berichtet Ernst Sander, Leiter der Grünkolonne: „Da es sich um künstlich angelegte Gewässer in sehr belebter Umgebung handelt, ist es den meisten Vögeln hier zu laut und zu trubelig zum Brüten. Sie bevorzugen ruhige Alternativen wie den Menzelsee.“ Hin und wieder wird allerdings doch ein Nest gefunden. Das wird dann behutsam an einen sicheren Ort innerhalb der Parkanlagen gebracht. Andere Tiere mussten ebenfalls umziehen. Sander: „Die Fische, die im Stadtpark und im Holterhöfchen ausgesetzt worden waren, wurden vor circa fünf Jahren in den Stadtwald umgesiedelt. Dort haben zum Beispiel auch Frösche und Kröten ihren natürlichen Lebensraum.“