Diebstahl in Hilden : Weiteres Motorrad verschwindet aus Tiefgarage

Hilden Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Verbleib eines Motorrads der Marke Triumph sagen können. Die Maschine ist aus einer Tiefgarage an der Karlrobert-Kreiten-Straße gestohlen worden.

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls. Wie die Beamten mitteilen, haben Unbekannte in der Nacht vom Mittwoch, 11. Mai, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 12. Mai, 6 Uhr, ein Motorrad der Marke Triumph aus einer Tiefgarage an der Karlrobert-Kreiten-Straße in Hilden gestohlen. Wie die Täter in die Tiefgarage des Hauses Nr. 6 gelangten, die silberne Trident 660 starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, sei bisher noch nicht geklärt, erklärte eine Behördensprecherin.