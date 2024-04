Aufnahmen in Studio Jugendliche produzieren „Song für Hilden“

Der Workshop der Musikschule findet am Sonntag, 6. Juni, von 11 bis 16 Uhr statt und ist für die maximal sechzehn teilnehmenden Jugendlichen kostenfrei. Die erfahrenen Singer-Songwriterinnen Sihna Maggé und Maya Lisa (als Lehrerin der Musikschule auch bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Mareen Bernath-Lieftink) schreiben in diesem Workshop mit den Jugendlichen zunächst in kleinen Gruppen Texte zum Thema, von denen dann eine Idee gemeinsam ausgewählt und zu einem Song weiterentwickelt wird, erklärte eine Stadtsprecherin: „Anschließend soll der Song in einem Studio produziert werden und als ,Song für Hilden – gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und Offenheit“ noch lange zu hören und im Internet abrufbar sein.“