Eltern schlagen Alarm Cannabis? Polizei stellt Produkte aus Verkaufsautomat sicher

Hilden · Seit Monaten steht ein Verkaufsautomat in der Nähe des Schulzentrums an der Gerresheimer Straße. Eltern zeigten sich besorgt, weil dort angeblich Cannabis-Produkte angeboten worden seien. „Natürlich verkaufe ich nichts, was illegal ist“, sagt der Betreiber.

25.04.2024 , 09:39 Uhr

Seit einigen Monaten steht der Verkaufsautomat an der Gerresheimer Straße. Foto: Tobias Dupke