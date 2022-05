NRW-Landtagswahl in Köln : Heinen-Esser und Gebauer verlieren Stimmen

Köln Mehr als zwei Drittel der Stimmen in Köln sind bereits ausgezählt. Die Grünen legen deutlich zu. Schulministerin Gebauer und Ex-Ministerin Heinen-Esser büßen Stimmen ein.

Die ehemalige NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) ist in ihrem Kölner Wahlkreis nach Auszählung von mehr als zwei Dritteln der Stimmen weit abgeschlagen auf Platz 3 gelandet. Der Grünen-Abgeordneten Berivan Aymaz war der Sieg des Direktmandats in dem Wahlkreis nicht mehr zu nehmen. Auf Platz 2 stand SPD-Kandidat Florian Schuster. Heinen-Esser bekam zunächst nur knapp 15 Prozent der Stimmen, wie aus Daten auf der Internetseite der Stadt Köln hervorging.

Auch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat in ihrem Kölner Wahlkreis Stimmen eingebüßt. Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke erreichte sie 6 Prozent der Erststimmen, wie die Stadt Köln am Sonntagabend auf ihrer Internet-Seite mitteilte. 2017 hatte sie 8,3 Prozent erhalten. Das Direktmandat im Wahlkreis Köln IV gewann die SPD-Kandidatin Lena Teschlade.

In Köln hatten am Wahlsonntag zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale 46,87 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. In dem Wert sind Anteile der Stimmabgaben per Briefwahl enthalten. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren waren in der Millionenstadt bis 16 Uhr 51,74 Prozent der Stimmen abgegeben worden.