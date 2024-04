Auf ein Wort Haiko Behrens Möge Gott sie weiter tragen

Landauf, landab stehen die Konfirmationen an. Die Kirchenglocken läuten. Die zu Konfirmierenden ziehen in die festlich geschmückte Kirche ein, an der Spitze der Pfarrer oder die Pfarrerin, mit dem er oder sie, je nach Unterrichtskonzept, die letzten ein bis zwei Jahre verbracht und über Themen rund um den Glauben, und das Heranwachsen in der Welt wie sie nun mal ist, nachgedacht haben.