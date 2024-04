Gastronomie in Solingen Zu teuer? – Mittagstisch scheint kaum noch gefragt

Solingen · Mit Jahreswechsel wurde die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf den alten Satz angehoben. Viele Gastwirte auch in Solingen hatten Sorge, dass das ihre Existenz bedroht. Doch so sieht die Lage aktuell aus.

26.04.2024 , 05:00 Uhr

Die Inhaberin des „Bistro Büro“, Donna Shih, hat in ihrem Restaurant das Angebot des Mittagstisches eingestellt. Foto: Peter Meuter