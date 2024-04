Aktion vom 5. bis 25. Mai Das Stadtradeln geht in die nächste Runde

Geht da in diesem Jahr vielleicht noch mehr? Dafür müsste das Wetter mitspielen, was in den vergangenen Wochen nicht immer der Fall war. In Haan plant der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) eine besondere Aktion, damit die Zahl der gefahrenen Kilometer am Ende möglichst hoch ausfallen wird. Jeweils am Mittwoch (8., 15. und 22. Mai) lädt die Ortsgruppe zu einer gemeinsamen Radtour durch – so das Versprechen – idyllische Landschaften ein. Startpunkt ist das Rathaus an der Kaiserstraße 85. Da die Tage mittlerweile wieder lang genug sind, können die Touren bis zu drei Stunden dauern.