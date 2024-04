Dabei geht es um alternative Standorte BA fordert wegen Flüchtlingsunterkunft Akteneinsicht

Seine Fraktion habe dem Bürgerantrag, die Freifläche an der Hofstraße tunlichst zu erhalten, im Rat zugestimmt: „Bei der Abwägung zwischen einer Flüchtlingsunterkunft und dem Erhalt der Freifläche in einer höchst dicht besiedelten Stadt wie Hilden handelt es sich nach den Wertmaßstäben der Bürgeraktion um gleichrangige Ziele, von denen nicht eins vorschnell aufgegeben werden darf.“ Die Preisgabe einer Freifläche stehe als Ultima Ratio am Ende einer langen Prüfkette. „So weit sehen wir aktuell das erforderliche intensive Prüfverfahren noch nicht gekommen“, sagt Reffgen. Die BA betrachte das von der Verwaltung vorgelegte Resultat als Zwischenergebnis – mehr nicht.