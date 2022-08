Termine, Kader, Höhepunkte : Das müssen Sie zum Biathlon-Weltcup 2022/23 wissen

Düsseldorf Für die Biathleten geht es ab Ende November wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Welche Deutschen haben Medaillenchancen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet die Biathlon-Saison 2022/23? Wo endet sie?

Am 29. November startet in Kontiolahti in Finnland der 46. Biathlon-Weltcup. Eigentlich sollte der Weltcup schon im letzten Jahr in Finnland in Kontiolahti starten. Da aber der im belarussischen Minsk geplante Weltcup im März 2022 abgesagt wurde, übernahm dann Kontiolahti diesen Spot im Kalender. Östersund in Schweden bekam dafür den Saisonstart. Der Weltcup in Minsk wurde damals wegen der politischen Sanktionen gegen Belarus aus dem Kalender gestrichen.

Das Weltcup-Finale steigt vom 16. bis 19. März 2023 am berühmten Holmenkollen in Oslo.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es in der Biathlon-Saison 2022/23?

Insgesamt sind in diesem Winter bei Frauen und Männern je 21 Weltcup-Wettbewerbe und zusätzlich fünf Staffelrennen sowie je zwei Mixed- und Single-Mixed-Staffelen geplant. Dazu kommt die Biathlon-WM, die in Oberdorf vom 8. Februar bis zum 19. Februar stattfindet. Seit dieser Saison zählen die Ergebnisse der Weltmeisterschaft nicht mehr in die Weltcup-Gesamtwertung mit ein.

Wo gibt es Biathlon-Rennen in Deutschland?

Vom 11. bis 15. Januar steht der Weltcup in Ruhpolding an. Zwischen dem 8. und 19. Februar findet die WM in Oberdorf statt.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Frauen?

Denise Herrmann will in diser Saison wieder an den Erfolg bei den Olympischen Spielen anknüpfen, als sie Gold im Einzel gewinnen konnte. Auch Franziska Preuß will wieder zeigen was in ihr steckt. Sie war ebenfalls Teil der Staffel, die bei Olympia Bronze gewinnen konnte.

Wer sind die Stars im deutschen Biathlon-Kader 2022/23 der Herren?

Bei den Männern könnte wohl einzig und allein Benedikt Doll für Jubelsprünge im deutschen Team sorgen. Er konnte bei den Olympischen Spielen in Peking den sechsten Platz im Einzel belegen.

Wer sind die Favoriten auf den Biathlon-Weltcup 2022/23?

Bei den Männern führt kein Weg an Quentin Fillon Maillet vorbei. Der Überflieger aus Frankreich dominierte den vergangenen Winter fast nach Belieben. Maillet gewann den Gesamtweltcup. Wer ihm gefährlich werden könnte sind die Gebrüder Bø. Tarjei und Johannes Thingnes sind seit Jahren Teil der Weltspitze.

Bei den Frauen wird die amtierende Gewamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen erneut um Siege laufen. 2021/22 gewann sie die Gesamtwertung. Aber auch ihre Teamkollegin Tiril Eckhoff versucht ein Wörtchen mitzureden.

Welche Disziplinen gibt es beim Biathlon?

Neben den Staffeln der Frauen und Herren gibt es im Biathlon auch Mixed-Staffeln und Single-Mixed-Staffeln mit nur je einer Frau und einem Mann. Außerdem gibt es Einzelrennen, Massentarts und Verfolgungsrennen sowie Sprints.

Wo wird Biathlon 2022/23 im TV übertragen?

ARD und das ZDF wechseln sich 2022/23 bei der Übertragung von Weltcup-Wochenende zu Weltcup-Wochenende erneut ab. Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live im TV. Das ZDF ist beim ersten Weltcup dran.

Wo läuft der Biathlon-Weltcup 2022/23 online im Live-Stream?

ARD und ZDF übertragen die Biathlon-Weltcups auch im Live-Stream in ihren Mediatheken. Sie stellen zudem Live-Ticker zur Verfügung.

Ergebnisse und Weltcup-Stände der Biathlon-Saison 2022/23

Hier finden Sie alle Ergebnisse der Biathlon-Wettbewerbe sowie den Stand in den Weltcup-Wertungen der einzelnen Disziplinen und im Gesamtweltcup 2022/23:

Biathlon-Weltcup 2022/23 – der Zeitplan in Kontiolahti:

29.11.2022 (Dienstag 13:15 Uhr) - Einzel der Herren 20 Kilometer

30.11.2022 (Mittwoch 13:15 Uhr) - Einzel der Damen 15 Kilometer

01.12.2022 (Donnerstag 11:00 Uhr) - Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

01.12.2022 (Donnerstag 13:35 Uhr) - Staffel der Damen 4x6 Kilometer

03.12.2022 (Samstag 10:45 Uhr) - Sprint der Herren 10 Kilometer

03.12.2022 (Samstag 13:45 Uhr) - Sprint der Damen 7,5 Kilometer

04.12.2022 (Sonntag 12:15 Uhr) - Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

04.12.2022 (Sonntag 14:15 Uhr) - Verfolgung der Damen 10 Kilometer

