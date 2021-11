Biathlon: DSV-Kader der Herren

Erik Lesser

Geburtstag: 17. Mai 1988

Verein: SV Eintracht Frankenhain

Erfolge: Bronze in der Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, 2 Silbermedaillen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (Einzel, Staffel), 2 Weltmeistertitel 2015 in Kontiolahti (Verfolgung, Staffel)