Neben dem Sieg bei der Heim-WM 1974 hielt Deutschland drei weitere Male den Weltmeisterpokal in den Händen. Und jeder Erfolg schrieb irgendwie seine eigene Geschichte. Begonnen mit dem ersten deutschen WM-Titel 1954 – besser bekannt als „Das Wunder von Bern“. In der Schweiz lieferte sich die deutsche Nationalmannschaft gleich zwei denkwürdige Duelle mit Ungarn. In der Vorrunde gab es erst eine deutliche 3:8-Niederlage, im Endspiel nahm die Mannschaft von Trainer Sepp Herberger Revanche und siegte in Bern nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Unvergesslich dabei das Siegtor von Helmut Rahn, das nicht zuletzt dank der denkwürdigen Radio-Berichterstattung von Herbert Zimmermann in die Geschichte eingegangen ist: „Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt – Tooooor, Tooooor, Tooooor, Tooooor!“