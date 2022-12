Abseitstechnik, Nachspielzeit, Taktik Die WM-Lehren für die Bundesliga

Ein kleines bisschen Bundesliga steckte auch im Final-Wochenende der Fußball-WM. Ein Dutzend in Deutschland angestellter Profis stand in den Kaderlisten von Kroatien, Marokko, Frankreich und Argentinien. Davon abgesehen hielt sich der Einfluss des deutschen Fußballs auf die Katar-Endrunde schwer in Grenzen - insbesondere wegen des sehr frühen Ausscheidens der Nationalmannschaft in der Vorrunde. Und andersherum? Welche Lehren kann die Bundesliga, die am 20. Januar wieder in den Spielbetrieb einsteigt, sportlich ziehen?