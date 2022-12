In Australiens Liga Melbournes Polizei sucht Täter nach Fan-Ausschreitungen

Die Ausschreitungen hatten am Samstag zum Abbruch der Partie zwischen den Ortsrivalen Melbourne Victory und Melbourne City geführt. City-Torwart Tom Glover und Schiedsrichter Alex King sowie ein Kameramann wurden verletzt. Der Kameramann wurde von einem Feuerwerkskörper getroffen. Glover erlitt eine blutende Platzwunde am Kopf und eine Gehirnerschütterung, als er von einem mit Sand gefüllten Eimer getroffen wurde, in dem eingesammelte Pyrotechnik deponiert werden sollte. Auch der Schiedsrichter wurde von dem Wurfgeschoss am Kopf verletzt, als er Glover schützen wollte.