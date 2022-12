Schwacher Trost Franzosen-Star Mbappé ist Torschützenkönig der WM

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappe hat sich als dreifacher Endspieltorschütze mit acht Treffern den Goldenen Schuh als bester WM-Goalgetter gesichert. Der PSG-Star hatte in der 80. per Foulelfmeter, 81. und 118. Minute per Handelfmeter im Endspiel gegen Argentinien dreimal getroffen.