Weitere Rekorde für den Star Messi überholt Matthäus und ist alleiniger WM-Rekordspieler

Argentiniens Superstar Lionel Messi hat in Katar laut des Datendienstleisters Opta als erster Spieler überhaupt bei einer Fußball-WM sowohl in der Gruppenphase als auch in allen K.o.-Runden jeweils mindestens ein Tor erzielt. Vor seinem verwandelten Elfmeter am Sonntag im Finale gegen Titelverteidiger Frankreich in der 23. Minute war er auch schon in der Vorrunde sowie dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale erfolgreich. Zugleich ist Messi mit 35 Jahren und 177 Tagen nun der zweitälteste Torschütze in einem WM-Finale, nur der Schwede Nils Liedholm war bei seinem Treffer 1958 gegen Brasilien etwas älter - nämlich 35 Jahre und 264 Tage.