1:2 im Derby bei der Borussia : Fortuna kassiert unnötige Niederlage in Gladbach

Mönchengladbach Wie schon in Frankfurt verliert Fortuna auch im Nachbarschafts-Derby kurz vor Schluss 1:2. Die Niederlage haben sich die Düsseldorfer durch ihre Passivität in der zweiten Hälfte selbst zuzuschreiben.

Lange Zeit sah es nach einem Punktgewinn für Fortuna Düsseldorf bei Borussia Mönchengladbach aus, wenn nicht sogar nach einem Sieg. Doch in der Schlussphase bestrafte der eingewechselt Marcus Thuram die Passivität der Gäste mit zwei Treffern zum 2:1-Sieg. Für Fortuna, die damit seit 1984 weiter auf einen Sieg in Mönchengladbach wartet, war es eine extrem bittere, weil komplett unnötige Niederlage.

Ein wenig überraschend war die Startformation schon, die Friedhelm Funkel da ins Rennen schickte. Dass der erfahrene Coach in Kaan Ayhan, Andre Hoffmann und Kasim Adams gleich drei Innenverteidiger und damit eine Fünfer-Abwehrkette nominiert, hätte man in Anbetracht der Gladbacher Offensivqualitäten vielleicht noch erahnen können. Dass Rouwen Hennings jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen muss, dürften die Borussen und ihr Trainer Marco Rose kaum auf dem Zettel gehabt haben. Erst recht, da Hennings mit dem frischen Rückenwind des „Torschützen des Monats August“ ausgestattet war.

Doch so ausgeklügelt diese Taktik auch war: Nach sechs Minuten war sie bereits nicht mehr das Papier wert, auf das sie geschrieben war. Denn in den ersten fünf Minuten hatte Fortuna die völlig verunsicherten Gastgeber nicht nur stark unter Druck gesetzt, sondern auch den Führungstreffer erzielt. Gießelmann flankte von links, Hoffmann legte den Ball per Kopf in die Mitte, wo Adams ebenfalls per Kopf zum 0:1 verwertete. Und in der Folge stellte Rose sein Team taktisch auf den Kopf, setzte nun auf ein 4-3-3 mit drei Spitzen.