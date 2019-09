Kasim Adams

Der Leihspieler aus Hoffenheim stand zum ersten Mal in der Startformation. Schaltete sich sofort mit in die Offensivarbeit ein. Sein Einsatz vorne wurde bereits in der siebten Spielminute belohnt, als er eine Vorlage von Andre Hoffmann zum 1:0 einköpfte. Blieb in der Innenverteidigung ruhig und überlegt, gab dann aber wie seine Kollegen das Geschehen aus der Hand.

Note 3