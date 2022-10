Aktion in Mönchengladbach-Rheydt : Was wünschen Sie sich für die Innenstädte?

Die Innenstädte in Rheydt und Gladbach sind Thema bei der Mobilen Redaktion am Samstag, 15. Oktober, auf dem Rheydter Markt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Die Stadtzentren sind im Wandel. Sie müssen gestärkt und neu belebt werden. Und es gibt viele Lösungsansätze. Welche aber funktionieren und welche stellen sich die RP-Leser vor? Diskutieren Sie am Samstag auf dem Wochenmarkt in Rheydt mit!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Gruhn und Lisa Urlbauer

Zwei Zentren, zwei Probleme? Nein, so einfach ist es nicht. Abgesehen davon, dass die Innenstädte Gladbach und Rheydt viel zu bieten haben, wird es vielfältige Lösungen brauchen, um die Stadtzentren zu beleben. Dafür wird in Zukunft nicht nur der Handel sorgen, so viel ist sicher. In den vergangenen Monaten hat unsere Redaktion auch in anderen Städten nach Lösungen geschaut: Wie haben andere Städte eigentlich versucht, ähnliche Probleme in den Griff zu bekommen? Kostenpflichtiger Inhalt Welche Ideen und Ansätze gibt es – und könnten auch in Gladbach und Rheydt funktionieren?

Jetzt wollen wir darüber mit den Bürgern in der Stadt und wichtigen Entscheidern ins Gespräch kommen. Am Samstag, 15. Oktober, macht die Mobile Redaktion der Rheinischen Post auf dem Rheydter Wochenmarkt Halt und bittet zur Diskussion. RP-Redakteure sprechen darüber mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Peter Achten, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW. Im Zentrum stehen aber die Bürger, ihre Anregungen und Ideen, wie die Innenstädte von Rheydt und Gladbach gestärkt und neu aufgestellt werden sollten. Wir wollen wissen: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Innenstädte? Wie bewerten Sie die derzeitige Situation der Zentren? Was muss geschehen, um im nächsten Schritt besser zu werden? Und was ist schon so gut, dass Mönchengladbach auch ein Beispiel für andere Innenstädte in einer ähnlichen Situation sein kann? Sagen Sie es uns und unseren Gästen am Samstag auf dem Rheydter Marktplatz!

Lesen Sie auch Perspektiven für Mönchengladbach : Ikea und Baumärkte kommen in Innenstädte

Info Mobile Redaktion auf dem Rheydter Markt Was? Die Mobile Redaktion der Rheinischen Post diskutiert mit Bürgern und Entscheidern auf dem Marktplatz in Rheydt zum Thema: „Was wünschen Sie sich für die Innenstädte?“ Wer? Oberbürgermeister Felix Heinrichs und Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands NRW, haben ihr Kommen zugesagt und diskutieren mit Redakteuren und Bürgern. Wann? Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr

Es geht bei der Zukunft der Innenstädte aber nicht nur um Handel und Essen und Trinken – die aktuelle Studie „Innenstadtinitiative“ des Instituts für Handelsforschung Köln (IFH) in Zusammenarbeit mit der Metro hat herausgefunden: Bei der Erhöhung der Attraktivität der Innenstädte rangiert das Gastronomie-Angebot mit 68 Prozent Zustimmung bei den Befragten unter den ersten zehn der wichtigsten Maßnahmen. Damit die Besucher aber überhaupt darüber nachdenken, in die Stadt zu kommen, sollte erstens für Sicherheit (84 Prozent), zweitens für Sauberkeit (83 Prozent) und drittens für Grün (77 Prozent) gesorgt sein. Was also braucht es, um Städte sicherer zu machen? Kostenpflichtiger Inhalt Was hilft speziell in Gladbach und Rheydt gegen kriminelle Jugendbanden? Videoüberwachung ja oder nein – Kostenpflichtiger Inhalt was bringt das eigentlich? Und Kostenpflichtiger Inhalt wie wirken Bahnhofsvorplätze eigentlich als Visitenkarten? Aber auch: Was für andere Nutzungen sind eigentlich gefragt?

Lesen Sie auch Andere Städte als Vorbild : Wie Mönchengladbach seinen Nahverkehr gestalten will

Über vieles wird in Mönchengladbach auch schon diskutiert: Die Gestaltung der Innenstädte Gladbach und Rheydt etwa ist seit Jahren ein Schwerpunktthema, nicht erst seitdem die Stadt die Entwürfe von „Karres en Brands“ für die Hindenburgstraße vorgelegt hat. Darin auch der Vorschlag: Busse raus aus den Zentren, nur noch autonome E-Busse fahren lassen. Kostenpflichtiger Inhalt Wie aber kommen die Menschen künftig in die Innenstädte? Funktioniert eine autofreie City?