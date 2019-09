Fußball : Chancenwucher rächt sich erneut

Fortuna II verliert das kleine Derby gegen Gladbach mit 1:3.

(td) Johannes Bühler ist auf und davon. Seine Bewacher hat er abgeschüttelt, vor sich hat er nur noch Max Grün und das Tor. Ein kleiner Wackler, dann liegt auch der Schlussmann von Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung auf dem Boden. Doch der Wackler bringt Bühler selbst aus dem Konzept. Anders ist jedenfalls nicht zu erklären, dass der 22-Jährige das Kunststück vollbringt und den Ball fünf Meter vor dem leeren Kasten über die Latte jagt. In der Nachbetrachtung haftet dieser Situation kurz nach der Halbzeit spielentscheidender Charakter an. Hätte Bühler Fortunas Regionalliga-Fußballer nämlich beim Stand von 1:1 in Führung gebracht, wäre die Partie wohl anders verlaufen. So aber unterliegt die „Zwote“ den Fohlen mit 1:3.