Auszeichnung für Fortuna-Angreifer : Hennings erzielt Tor des Monats

Düsseldorf Es war das Highlight in der ersten DFB-Pokalrunde: Rouwen Hennings traf beim Sieg beim FC 08 Villingen mit der Hacke zum 3:1-Endstand. Nun wurde der kunstvolle Treffer zum Tor des Monats August gekürt.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals trifft Hennings, der in der laufenden Saison bislang drei Treffer in fünf Pflichtspielen erzielen konnte, mit Fortuna Ende Oktober auf den alten Weggefährten FC Erzgebirge Aue. Die Partie findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena statt.