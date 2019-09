Mitgliederforum am 30. September : Fortuna lädt zur Diskussionsrunde

Mitgliederforum am 30. September

Thomas Röttgermann und Fortuna-Fans bei einer Wanderung in Österreich im Juli. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Bei Fortuna ist derzeit die Posse um Vorstandschef Thomas Röttgermann das beherrschende Thema. Die Mitglieder sind dazu aufgerufen, am 30. September ihre Fragen zu dieser Angelegenheit zu stellen.

Fortuna teilte am Donnerstag mit, dass der Termin für die nächste Diskussionsrunde feststeht: „Am Montag, 30. September, lädt der Bundesligist seine Mitglieder in die Bar95 am Flinger Broich ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr“, heißt es auf der F95-Homepage.