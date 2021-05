Von Drittligist Saarbrücken : Fortuna präsentiert ersten Zugang für neue Saison

Düsseldorf Fortuna hat mit Nicklas Shipnoski vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken ihren ersten Neuzugang für die Saison 2021/22 verpflichtet. Der 23-jährige Außenbahnspieler soll ab der kommenden Spielzeit die Offensive der Fortuna beleben.

Fortuna Düsseldorf hat drei Spieltage vor Schluss bereits in den ersten Zugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Mit Nicklas Shipnoski kommt einer der besten Spieler der Dritten Liga an den Rhein. Der 23-jährige Außenbahnspieler soll die Offensive der Fortuna beleben. Damit schreiten auch die Planungen für die kommende Saison voran. In welcher Liga Fortuna dann auch immer spielen wird.

Der Spieler selbst freut sich sehr auf die kommenden Jahre in Düsseldorf: „Ich freue mich riesig, ab der kommenden Saison hier in Düsseldorf bei der Fortuna zu spielen“, sagte er in einem Statement auf der vereinseigenen Homepage. „Der Verein hat eine große Tradition und in den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde mir eine gute Perspektive aufgezeigt. In den verbleibenden drei Saisonspielen werde ich mich noch zu einhundert Prozent für den 1. FC Saarbrücken einsetzen. Ich bin dem FCS sehr dankbar für das Vertrauen und eine tolle Zeit.“