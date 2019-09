TV-Experte Hamann über das Niederrhein-Duell : „Ich gehe davon aus, dass Borussia gegen Fortuna gewinnt“

Seit einigen Jahren arbeitet Dietmar „Didi“ Hamann als TV-Experte bei „Sky“. Foto: REUTERS/Reuters Staff

Exklusiv Mönchengladbach Nach dem 0:4 gegen Wolfsberg ist Borussia gegen Fortuna auf Wiedergutmachungs-Mission. Laut „Sky“-Experte Dietmar Hamann wird das den Gladbachern auch gewinnen. Ihm gefällt das Team, Düsseldorf sieht er dagegen nicht mehr so stark wie vergangene Saison.

Am Sonntag um 15.30 Uhr steigt im Mönchengladbacher Borussia-Park das Nachbarschaftsduell zwischen Borussia und Fortuna Düsseldorf. Nach dem blamablen 0:4 der Gladbacher in der Europa League gegen den Wolfsberger AC ist das Team von Marco Rose auf Wiedergutmachung aus, Düsseldorf um Trainer Friedhelm Funkel will dagegen die Verunsicherung der Borussen nutzen. Dietmar „Didi“ Hamann, ehemalige Top-Spieler unter anderem bei Bayern München und dem FC Liverpool und heutiger TV-Experte bei „Sky“, sprach mit unserer Redaktion über das Derby.

Herr Hamann, was denken Sie über das 0:4 der Gladbacher gegen Wolfsberg?.

Hamann Diejenigen, die bei Borussia in der Verantwortung sind, sind lange genug dabei, um zu wissen, dass sowas auch mal passieren kann. Das ist natürlich unglücklich, aber in der Europa League sind noch fünf Gruppenspiele zu absolvieren und ich bin guter Dinge, dass sie es noch packen werden und weiterkommen. Wenn Gladbach am Sonntag drei Punkte holt, ist ja auch wieder alles gut.

Das Derby gegen Düsseldorf wird aber sicherlich kein leichtes Unterfangen. Das letzte Spiel verlor Borussia bei der Fortuna mit 1:3.

Hamann Die Fortuna ist ein sehr unangenehmer Gegner, sie hat die Latte in der vergangenen Saison sehr hoch gelegt. Und das ist ein Derby, in dem immer alles passieren kann. Aber, wenn man das Europa-League-Spiel mal weglässt, sehe ich Borussia eindeutig in der Favoritenrolle und gehe davon aus, dass sie drei Punkte holen.

Wie sehen Sie die Düsseldorfer in dieser Saison?

Hamann Fortuna ist nach wie vor sehr schwer zu bespielen, weil sie sehr aggressiv vorgehen. Aber nach vorne haben sie meiner Meinung nach nicht mehr den Punch, den sie mit Dodi Lukebakio (zu Hertha BSC gewechselt, Anm. d. Red.) hatten. Deswegen denke ich, dass sie nicht mehr ganz so stark sind wie in der vergangenen Saison.

Und Borussia? Wie weit ist das Team bei der neuen Spielidee unter Marco Rose?

Hamann Sowas dauert natürlich. Die Jungs sollen und wollen etwas anderes machen, etwas ganz anderes als das, was in den vergangenen Jahren gemacht wurde. Es beschleunigt den Prozess, wenn du Spiele gewinnst, aber es wird immer Ausschläge nach unten geben, wie es am Donnerstag der Fall war. Aber du darfst nun nicht den Glauben an das verlieren, was du machst. Da wird Marco Rose jetzt wahrscheinlich mehr pychologisch gefragt sein als sportlich. Die Fans der Borussen müssen aber nicht beunruhigt sein.

Ist das Team der Gladbacher denn geeignet, um die geforderten Maßnahmen umzusetzen?

Hamann Man muss nun mal schauen – einige Spieler sind besser dafür prädestiniert als andere. Aber man darf nicht vergessen, dass das alles gute Fußballer sind, und wenn sie jetzt noch das andere Element ins Spiel einbringen, glaube ich, dass sie den nächsten Schritt gehen können und sie – vielleicht nicht unbedingt diese, aber nächste Saison – die Top vier angreifen können.

Was erwarten Sie für einen Ausgang beim Borussia-Fortuna-Derby?

Hamann Ich gehe davon aus, dass Borussia gewinnt.

Auch wenn sie seit elf Spiele zu Hause nicht gewonnen hat?

Hamann Elf Spiele am Stück? Ehrlich?

Ja, am 26. Januar gab es gegen den FC Augsburg (2:0) denn bislang letzten Heimsieg.