„Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir es noch recht ordentlich gemacht, haben alles so umgesetzt, wie wir es auch machen wollten. In der zweiten Halbzeit haben wir die Kontrolle über das Spiel verloren und jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da. Wir müssen uns selbst fragen, warum wir in der zweiten Halbzeit so passiv auf dem Platz gestanden haben. Ich habe sowieso fest gestellt, dass in den letzten drei Spielen die zweiten Halbzeiten nicht so waren, wie die ersten.“

Kapitän Adam Bodzek