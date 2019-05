Innenverteidiger Kaan Ayhan

„Wir sind jetzt über den einen Punkt nicht überglücklich, haben uns eigentlich mehr erhofft. Vielleicht hätten wir uns gegen elf Mann einfacher getan, wir haben uns in der zweiten Halbzeit schwer getan. Insgesamt hat uns heute die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt, genauso wie der Druck in die Tiefe. An so etwas sieht man, dass wir noch einiges lernen können und wohl auch werden. Im Endeffekt können wir mit dem Punkt besser leben, als viele vielleicht denken.“