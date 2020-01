Rose hakt schnelle Rückkehr ab : Bensebaini und Jantschke fehlen Borussia auch im Derby

Ramy Bensebaini wird Borussia noch einige Wochen fehlen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Fabian Johnson musste am Dienstag pausieren, er wird aber schnell zurückkehren. Anders ist das bei Tony Jantschke und Ramy Bensebaini. Beide Borussia-Verteidiger fallen nicht nur gegen Leipzig sondern auch eine Woche später gegen Köln wohl aus.

Gegen Mainz 05 stand Fabian Johnson zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf. Weil Stefan Lainer nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt war, rückte der 32-Jährige in die Startformation. Nach zehn Minuten zeigte Johnson dabei, dass er die Spielidee von Trainer Marco Rose gut verinnerlicht hat, als er im gegnerischen Strafraum einen Ballgewinn produzierte, der aber im Anschluss von seinen Kollegen nicht in Torgefahr umgemünzt wurde. Wenig später hatte Johnson aber auch einen Aussetzer, als er beim Gegentor Robin Quaison laufen ließ. Dieses Spiel mit dem Auf und Ab spiegelt auch die Saison des ehemaligen US-Nationalspielers wieder.

Denn zu Beginn der Spielzeit setzte Rose bereits auf Johnson, er kam in den drei ersten Ligaspielen jeweils zum Einsatz, zweimal gehörte er da sogar zur Startelf. Doch dann kam das Spiel gegen RB Leipzig (1:3), als Johnson keine gute Figur abgab, und schließlich nicht mehr berücksichtigt wurde. Das wird er wohl auch nicht beim Rückspiel am kommenden Samstag in Leipzig, da Lainer wieder nach seiner abgesessenen Sperre dabei ist und als Rechtsverteidiger auflaufen dürfte. Doch das ist nicht der einzige Grund. Denn zu Johnsons Geschichte gehören auch Verletzungen, und auch jetzt ist er wieder angeschlagen.

Am Samstag ging der vielseitige Borusse schon nach dem Spiel dick bandagiert zurück in die Kabine, beim Trainingsauftakt am Dienstag fehlte er dann. „Fabi hat einen Bluterguss im Oberschenkel, er hat einen Pferdekuss abbekommen“, sagte Rose. „Aber der Erguss klingt schon wieder ab, er wird bald wieder im Training dabei sein.“ In der Hinrunde musste Johnson schon zunächst aufgrund von Rückenproblemen und dann wegen eines Muskelfaserrisses etwa zwei Monate lang aussetzen. Diesmal bleibt ihm eine Pause erspart.