Zwei Mega-Paraden von Borussias Torhüter : Sommers Flugshow gegen Mainz

Mönchengladbach Einmal mehr hat Yann Sommer gezeigt, dass er einer der besten Torhüter der Bundesliga ist. Doch selbst Borussias Nummer eins schaffte es bei zwei Paraden noch, viele Zuschauer zu überraschen.

Seinen ersten Glanzmoment hatte Sommer in der 61. Minute. Mainz-Profi Daniel Brosinski schlenzte den Ball mit dem rechten Fuß von der linken Strafraumecke ins lange Eck des Gladbacher Tores, doch Borussias Vize-Kapitän flog, streckte sich und spitzelte das Spielgerät mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Es wäre die erneute Führung für die Mainzer gewesen.

So blieb Alassane Plea vorbehalten, den Borussen 15 Minuten später das 2:1 zu bescheren. Und diese Führung sicherte Sommer erneut mit einer hervorragenden Reaktion. In der 85. Minute köpfte Nico Elvedi aus kurzer Distanz nach einer Brosinski-Flanke auf das eigene Tor, aber Sommer hechtete blitzartig in die Richtung des Balles, der flach im von ihm aus rechten Eck einzuschlagen drohte und „kratzte“ die Kugel noch von der Linie.