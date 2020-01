Gelbe Karte für Borussias Coach : Rose will Klartext zwischen Trainern und Schiedsrichtern

Rose will Klartext zwischen Trainern und Schiedsrichtern

Mönchengladbach Marco Rose sah beim Spiel gegen Mainz 05 die Gelbe Karte, weil er sich nach einem nicht gegebenen Freistoß zu sehr beschwerte. Borussias Coach regt an, dass sich die Trainergilde mit den Schiedsrichtern zusammensetzt, um miteinander zu sprechen.

Max Eberl machte am Samstag etwas sehr Wertvolles für Borussia. Kurz nachdem Marco Rose die Gelbe Karte gesehen hatte, weil er sich zu vehement beschwert hatte, weil Gladbach ein Freistoß nicht zugesprochen worden war und ein vermeintliches Foul an einem Mainzer Spieler gepfiffen wurde, stand der Sportdirektor auf und sprach mit dem Vierten Schiedsrichter. Hinter ihm noch immer aufgebracht: sein Trainer Marco Rose. Der 43-Jährige machte Richtung Christof Günsch eine Bewegung, die wohl etwas wie „Geh’ zurück an deinen Platz“ bedeuten sollte, worauf der Referee deutete, dass Rose gleich auf die Tribüne müsse. Darauf schob Eberl seinen aufgebrachten Coach zurück, er solle sich beruhigen, bevor er einen erneuten Platzverweis bekommt.