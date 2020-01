Borussias Mittelfeldspieler : Warum Neuhaus’ Tor auch eine Botschaft an Rose war

Florian Neuhaus’ Treffer war auch ein Fingerzeig an Marco Rose, dass er wieder in die Startelf will. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Mit einem Traumtor entscheidet Florian Neuhaus das Spiel zwischen Borussia und Mainz. Es war auch ein Signal an Trainer Marco Rose, der ihn nicht für die erste Elf nominiert hatte.

Es war ein ganz besonderer Moment in der 88. Minute beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach. Nach einem Befreiungsschlag von Strafraum zu Strafraum durch Gladbachs Jonas Hofmann klärt Mainz-Keeper Robin Zentner den Ball. Etwa 40 Meter vor dem Tor kommt Florian Neuhaus an das Spielgerät, umkurvt einen gegnerischen Verteidiger und setzt zum langen Schuss an. Sekundenlang ist der Ball in der Luft, Zentner schafft es rechtzeitig zurück in seinen Kasten, springt aber zu früh ab, schlägt mit der Faust ins Leere und landet wie der Ball im Tornetz. Traumtor. 3:1. Die Entscheidung für Gladbach. Und ein Zeichen des Torschützen an seinen Trainer.

Denn Neuhaus war erst 15 Minuten zuvor eingewechselt worden. Er gehörte nicht zur Startelf beim ersten Heimspiel der Gladbacher im neuen Jahr – und das überraschte ihn. „Ehrlich gesagt bin ich vor dem Spiel davon ausgegangen, dass ich von Anfang an spiele“, sagte Neuhaus. „Aber der Trainer hat anders entschieden. Wir haben kurz miteinander gesprochen, und ich akzeptiere das natürlich. Ich denke, ich habe die kurze Zeit genutzt und will jetzt auch in der Trainingswoche wieder Gas geben, dann wird der Trainer wieder eine Aufstellung wählen.“

Beim anstehenden Topspiel bei Tabellenführer Leipzig will Neuhaus dann zur Startelf des Bundesligadritten vom Niederrhein stehen. Die Bewerbung des Mittelfeldspielers hat sein Coach Marco Rose mit sehr viel Wohlwollen wahrgenommen. „Ich weiß, dass Flo gut in Form ist und dass er auch in die erste Elf gehört hätte, das habe ich ihm auch so gesagt. Aber er hat ja die richtige Antwort gegeben“, sagte Borussias Trainer. „Er hat das Risiko genommen und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen aus allen Lagen torgefährlich sein, Flo hatte den Mut und wurde belohnt.“

Nun liegt es an Rose, ob Neuhaus die nächste Belohnung in Form einer Nominierung für die Startformation beim Topspiel in Leipzig erhält. Doch gegen Mainz harmonierten Christoph Kramer und Denis Zakaria gut im zentralen Mittelfeld, Lars Stindl machte ebenfalls eine ordentliche Partie auf der Zehner-Position. „Jeder kennt die Konstellation in unserem Mittelfeld und dass es nicht leicht ist. Gegen Mainz habe ich mich dafür entschieden, dass unser Kapitän (Stindl, Anm. d. Red.), der gut zwischen den Linien agiert, auf der Zehn spielt und Chris Kramer, der die ersten und zweiten Bälle mit einer gewissen defensiven Stabilität gut verteidigt, spielen“, sagte Rose.

Auch auf Schalke eine Woche zuvor gehörte Neuhaus schon nicht zur Startelf. In der Hinrunde stand er in zwölf Spielen von Beginn an auf dem Platz, konnte aber nur selten überzeugen. Sein Traumtor nun war sein großes Highlight dieser Saison und zeigte, dass er einer der talentiertesten Spieler der Borussen ist. „Aber wir haben viele Spieler, die in Form sind. Die Jungs zeigen mir, dass sie spielen wollen, das ist wichtig“, sagte Rose. „Und dass wir eine Spitzenmannschaft sind, müssen die Elf, die auf dem Platz sind, zeigen mit denen, die reinkommen. Und zwar, wenn der Ball rollt. Bei Auswärtsspielen und zu Hause.“