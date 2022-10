Borussia-Training : Bensebaini ist zurück, Kramer bricht ab

Mönchengladbach Am Donnerstagmorgen haben die Profis von Borussia Mönchengladbach die zweite von fünf Einheiten vor dem Derby gegen den 1. FC Köln absolviert. Cheftrainer Daniel Farke fehlte weiterhin, dafür war Ramy Bensebaini wieder dabei. Christoph Kramer musste den Platz allerdings vorzeitig verlassen.

„Spielt scharf, schnell und präzise“, forderte Edmund Riemer am Donnerstag auf dem Trainingsplatz von den Spielern. Was selbstverständlich klingt, ist im Profi-Fußball tatsächlich eine Anweisung, die Trainer ihren Spielern bei Passübungen in aller Regelmäßigkeit noch zurufen. Denn – und davon lebt der Fußball auf höchstem Niveau schließlich – es sind in erster Linie Details und Kleinigkeiten, die die Spieler tagtäglich auf dem Trainingsplatz perfektionieren müssen.

Nach der 1:5-Pleite in Bremen sind es aber auch die grundsätzlichen Dinge, die bei den Gladbachern am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) im Derby gegen den 1. FC Köln besser laufen müssen. Werden taktische Vorgaben nicht umgesetzt und Spielsituationen dadurch falsch eingeschätzt, wird Köln das ebenso bestrafen wie Werder, das nach 13 Minuten bereits mit 3:0 in Führung gegangen war.

Ramy Bensebaini, der an der Weser eine seiner schlechtesten Partien im Borussia-Trikot ablieferte, wird im Derby vermutlich erneut in der Startelf stehen. Der Algerier hatte beim Trainingsauftakt am Mittwoch noch wegen eines Infekts gefehlt, am Donnerstag machte er das rund 90-minütige Training komplett mit. Co-Trainer Riemer leitete die Einheit erneut, stand in der Vor- und Nachbereitung des Trainings allerdings im engen Austausch mit Chefcoach Daniel Farke. Dessen häusliche Isolation könnte am Freitag enden, vorausgesetzt er kann einen negativen Coronatest vorweisen.

Während Farke also zu Hause weilte, übten seine Spieler auf dem Platz. Im Mittelpunkt stand ein Wettbewerb im Zwei-gegen-Zwei. Dazu waren auf einem engen Feld zwei große Tore aufgebaut, die abwechselnd von Yann Sommer, Tobias Sippel und Jan Olschowsky verteidigt wurden. Die Feldspieler wurden in zwei Mannschaften eingeteilt und trafen im Zwei-gegen-Zwei jeweils auf ein Duo des gegnerischen Teams. Jeder Treffer floss dabei in die Mannschaftswertung ein. Nathan Ngoumou hatte mit einem schönen Treffer von der rechten Seite in die lange Ecke seinen Anteil daran, dass seine Mannschaft, zu der unter anderem Alassane Plea, Manu Koné, Joe Scally und Tony Jantschke gehörten, zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung ging und das Duell gewann.

Training am Donnerstagmorgen: Erst verfehlt Oscar #Fraulo, dann lässt es Nathan #Ngoumou auf der anderen Seite klingeln. 🛎🥅 pic.twitter.com/C1BHIMFGiN — Borussia Mönchengladbach @ RP ONLINE (@fohlenfutter) October 6, 2022

Dieselben Mannschaften spielten zum Abschluss im Zehn-gegen-Zehn über das halbe Feld. Christoph Kramer war da schon nicht mehr dabei, der Mittelfeldspieler brach die Einheit nach dem Zwei-gegen-Zwei ab. Auf Nachfrage teilte der Verein mit, dass kein Grund zur Sorge bestehe.