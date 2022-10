Lange Pause für RB-Kapitän : Leipzigs Torhüter Peter Gulacsi erleidet Kreuzbandriss

Leipzig RB Leipzig holt die ersten drei Punkte in der Champions League. Getrübt wird der stimmungsvolle Abend allerdings durch den Kreuzbandriss von Kapitän Peter Gulacsi.

Bundesligist RB Leipzig hat seinen ersten Saisonsieg in der Champions-League-Gruppenphase teuer bezahlt. Stammkeeper Peter Gulacsi zog sich beim 3:1 (1:0) gegen Celtic Glasgow einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu. Wie der Verein am späten Mittwochabend mitteilte, sollen in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen folgen.