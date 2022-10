Notencheck zum 5:2 : Borussia-Fans küren klare Derby-Helden

Interaktiv Mönchengladbach Derbysiege werden von den Fans von Borussia Mönchengladbach belohnt, das zeigen die Noten, die die Anhänger nach dem 5:2 gegen Köln vergeben haben. Gleich sieben Spieler wurden dabei noch einen Tick besser bewertet als von unserer Redaktion. Die Einzelkritik im Vergleich.

Nach dem 1:5 in Bremen gab es in der Vorwoche von den Fans für die Borussia-Profis die bislang schlechteste Durchschnittsbewertung der Saison: 4,69. Dass der Schnitt nach dem 5:2-Derbysieg am vergangenen Wochenende wieder deutlich besser ausgefallen ist, ist daher keine Überraschung. Eine 2,24 (2-) haben die Gladbach-Anhänger vergeben, der Schnitt unserer Redaktion liegt mit 2,36 (ebenfalls 2-) nur leicht darunter. Ein Vergleich zeigt, wo es trotzdem Unterschiede gab.