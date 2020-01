0:3 in Oberhausen : Olschowskys Rote Karte leitet Pleite für Borussias U23 ein

Oberhausen Beim 0:3 in Oberhausen musste Borussias U23-Keeper Jan Olschowsky nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums vom Platz.

In der 22. Minute gingen die Gastgeber durch Vincent Stenzel mit ihrer ersten Möglichkeit in Führung, nachdem Borussias Schlussmann Jan Olschowsky einen Schuss von Raphael Steinmetz nach vorne abgewehrt hatte und der Torschütze goldrichtig stand. Vier Minuten später erlebte Olschowsky einen noch weit unglücklicheren Moment, als er nach einem langen Ball auf Oberhausens Shaibou Oubeyapwa zustürmte, den Ball außerhalb des Strafraums zunächst an die Hüfte bekam, von wo er ihm an die Hand sprang. „Da hat der Schiedsrichter sofort Rot gezogen, ich denke, dass das auch vertretbar war“, sagte Trainer Arie van Lent. Der Coach brachte Jonas Kersken für das Tor und nahm mit Noah Holtschoppen einen Spieler aus dem Mittelfeld vom Platz. Dass es schwierig werden würde, so das Spiel zu drehen, dürfte allen Beteiligten klar gewesen sein.