Kunstschatz in Düsseldorf : Altarbehang von Jan Wellem entdeckt

Düsseldorf Jahrzehntelang lagerte der Stoff, in den sogar ein Stück vom Brautkleid der ersten Kurfürsten-Gattin verarbeitet wurde, im Keller der Dominikaner. Jetzt wurde das historische Stück restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Gleich zwei wichtige Jubiläen stehen für die Gemeinschaft der Dominikaner in diesem Sommer an. 500 Jahre ist es am 5. Juli her, dass der Grundstein für den Bau der ehemaligen Hof- und Jesuitenkirche St. Andreas gelegt wurde. Parallel dazu feiern die Brüder ihr 50-jähriges Wirken in der Altstadt-Gemeinde, seit sie 1972 von der Herzogstraße in das ehemalige Pfarrhaus gegenüber der Andreaskirche gezogen waren.