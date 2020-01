Borussias 3:1 aus fast 40 Metern : Neuhaus erklärt sein Traumtor mit Vorgeschichte

Mönchengladbach Mit seinem Treffer aus knapp 40 Metern zum 3:1 entschied Florian Neuhaus das Spiel gegen Mainz. Es war nicht das erste Mal, dass Borussias Mittelfeldspieler ein solches Tor gelungen ist.

Noch am Abend postete Gladbachs Co-Trainer René Maric ein Video von einer Trainingseinheit in der vergangenen Woche. Der Titel: „Den kann unser Flo.“ Zu sehen ist, wie Neuhaus den Ball in einem Trainingsspiel ebenfalls aus großer Distanz über Gladbachs dritten Keeper Max Grün ins Tor hebt. Auch Neuhaus erinnerte sich nach dem Spiel an diese Szene. „Ich habe in der vergangenen Woche ein ähnliches Tor geschossen“, sagte er und dachte auch an einen weiteren Moment zurück, als ihm ein solches Kunststück gelang. „Auch in der U19 (damals spielte er bei 1860 München, Anm. d. Red.) habe ich das mal geschafft, das war dann sogar das ‚Tor des Monats’, und ich würde mich freuen, wenn das diesmal auch klappen würde.“