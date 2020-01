Gladbach dreht gegen Mainz das Spiel : Plea und Neuhaus schießen Borussia zum Sieg

Mönchengladbach Die Gladbacher gewinnen das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 durch einen Doppelpack des Franzosen und ein sehenswertes Traumtor eines Jokers. Wie im Hinspiel hatte Borussia jedoch zunächst in Rückstand gelegen. Es war der achte Heimsieg in Folge.

Noch einmal ertönte sein Name durch den Borussia-Park. „Criiiens“ riefen Borussia Mönchengladbachs Fans in der Nordkurve im Anschluss an eine Schweigeminute, mit der Borussia vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels gegen den FSV Mainz 05 nochmals an ihren legendären Torjäger Hans-Jörg Criens, der am zweiten Weihnachtstag verstorben und am Freitag beigesetzt worden war. Nach dem Spiel jubelten die Fans vor allem einem seiner vielen Nachfolger im Gladbacher Angriffszentrum zu. Denn Alassane Plea bescherte den Gladbachern den ersten Rückrundensieg. Wie schon im Hinspiel (3:1) musste Borussia indes dabei einen Rückstand umbiegen. Mit dem 3:1 (1:1) vor 49.175 Zuschauern verbesserten sich die Gladbacher zunächst wieder auf den zweiten Tabellenplatz.